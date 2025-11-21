El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, la sensación térmica mejorará conforme avance la jornada, haciendo que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 9 y 20 km/h. Durante la mañana, la brisa será más suave, pero a medida que el día progrese, se anticipan ráfagas más intensas, alcanzando hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y sol puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en el parque. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Tomares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:10, un momento perfecto para disfrutar de la tranquilidad que ofrece la localidad.

En resumen, el tiempo de hoy en Tomares será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.