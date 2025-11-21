El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y los 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados a las 7:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, lo que será ideal para disfrutar de paseos y actividades en el exterior. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo hasta un 35% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca al caer la noche.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento del norte aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos deportivos.
En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
