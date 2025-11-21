El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los rinconeros durante el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 8 grados, pero a medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 17 grados hacia la tarde. Este incremento en el calor será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 51% durante las horas más cálidas del día. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo que los habitantes de La Rinconada disfruten de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, por la mañana y al final de la tarde, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este día una experiencia placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.