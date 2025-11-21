El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los rinconeros durante el día.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 8 grados, pero a medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 17 grados hacia la tarde. Este incremento en el calor será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 51% durante las horas más cálidas del día. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo que los habitantes de La Rinconada disfruten de actividades al aire libre sin incomodidades.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, por la mañana y al final de la tarde, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.
En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este día una experiencia placentera para todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El álbum de fotos de los Romero de Torres, 150 años en más de 4.000 imágenes
- Aspirantes que se quedaron fuera tras las oposición de portero en Córdoba acuden a los juzgados
- El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas eléctricas
- Córdoba ya dispone de las 24 hectáreas al completo del parque del Canal
- El Comité de Disciplina castiga con cuatro partidos al doctor del Córdoba CF y con dos a Rubén Alves