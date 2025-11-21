El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 8 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde, donde se espera un leve descenso a 9 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en torno al 79% durante la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 50% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día lleven una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:04 y el ocaso a las 18:05, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Puente Genil, ya sea paseando por sus calles, visitando parques o simplemente disfrutando de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.