El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 8 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde, donde se espera un leve descenso a 9 grados en las horas posteriores.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en torno al 79% durante la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 50% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día lleven una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades al aire libre.
El orto se producirá a las 08:04 y el ocaso a las 18:05, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Puente Genil, ya sea paseando por sus calles, visitando parques o simplemente disfrutando de un café en una terraza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El álbum de fotos de los Romero de Torres, 150 años en más de 4.000 imágenes
- Aspirantes que se quedaron fuera tras las oposición de portero en Córdoba acuden a los juzgados
- El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas eléctricas
- Córdoba ya dispone de las 24 hectáreas al completo del parque del Canal
- El Comité de Disciplina castiga con cuatro partidos al doctor del Córdoba CF y con dos a Rubén Alves