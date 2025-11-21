El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 3 a 5 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 10 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 4 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 54% al final de la jornada. Esta combinación de temperaturas frescas y humedad moderada puede resultar en una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Por la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 18:02, lo que proporciona un total de 10 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya sea para realizar actividades al aire libre, paseos o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno despejado y fresco. En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba se presenta ideal para disfrutar de un día otoñal sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.