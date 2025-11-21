El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes de la localidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 0 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando los 0 grados a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía y manteniéndose en torno a esa cifra durante la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones térmicas que se experimentarán a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que rondarán entre el 41% y el 89% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas frescas, proporcionando una sensación de frescura que será apreciada por quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos suaves que harán de este día una experiencia placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.