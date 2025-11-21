El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será notable, especialmente en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 45% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán ideales para disfrutar de paseos y eventos al exterior.

El orto se producirá a las 08:07, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 18:06, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.