El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 17°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en comparación con las temperaturas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que el termómetro se mantenga en torno a los 15°C a las 16°C, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que comenzarán en un 66% por la mañana y descenderán a un 33% hacia la tarde, se anticipa que la atmósfera se sentirá más cómoda a medida que el día progrese. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados, especialmente si planean realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Estas condiciones de viento aportarán frescura al ambiente, aunque no se prevén rachas que puedan causar inconvenientes. La dirección del viento será constante, lo que podría ser favorable para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 18:10.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.