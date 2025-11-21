El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las horas más tempranas, pero a medida que avance el día, el descenso de la humedad permitirá que el calor se sienta más confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en el exterior. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Osuna.

El orto se producirá a las 08:05, brindando una hermosa luz matutina que acompañará el inicio del día. Por la tarde, el ocaso se espera a las 18:06, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular, ideal para disfrutar de un momento de tranquilidad al final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura al ambiente. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.