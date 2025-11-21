El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , comenzando con un fresco 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 75% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el día será seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se esperan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 18:08, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual para los habitantes de Morón de la Frontera. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 9 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno soleado y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.