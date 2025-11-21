El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando con 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados entre las 12:00 y las 15:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Con valores que oscilarán entre el 82% en la madrugada y un mínimo del 32% a las 15:00 horas, se prevé que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 45% hacia las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento soplará a 10 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Este clima despejado y seco es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse en los espacios exteriores de la ciudad.

El orto se producirá a las 08:04 horas y el ocaso a las 18:03 horas, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable. Con estas condiciones, Montilla se presenta como un lugar propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, haciendo de este 21 de noviembre un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.