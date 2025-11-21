El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, mientras que durante la tarde, se alcanzarán máximas de hasta 18 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 30% en las horas centrales. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación de frío sea excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 08:12, y el ocaso será a las 18:13, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Moguer se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este día de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.