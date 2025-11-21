El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 12 del mediodía, se espera que la temperatura llegue a los 9 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 2 grados. A medida que avance el día, la sensación térmica mejorará, alcanzando los 10 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Martos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable gracias a la ausencia de nubes y precipitaciones. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se espera que caigan a alrededor de 5 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar fuera.

En resumen, Martos disfrutará de un día despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que irán en aumento durante el día y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.