El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% a primera hora y disminuyendo a un 37% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará a medida que la temperatura aumente y la humedad disminuya. Por la tarde, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 40%, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará desde el norte a una velocidad de 4 a 5 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance hasta 34 km/h desde el noreste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento también sugiere que podría haber un ligero enfriamiento en las horas de mayor temperatura, aunque no se anticipan condiciones adversas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta combinación de condiciones meteorológicas es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 08:06 y el ocaso a las 18:07, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para aprovechar el día. En resumen, Marchena disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.