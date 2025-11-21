El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 35% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del norte, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, las temperaturas irán variando, con mínimas de 6 grados en las primeras horas y máximas de 16 grados hacia el mediodía. La tarde se presentará más templada, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo por el municipio. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y vientos moderados hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son propicias para salir y disfrutar de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.