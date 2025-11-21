El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque los 15 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde, llegando a los 8 grados en las últimas horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 58% hacia la noche. Esto sugiere que el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser cómodo para la mayoría de las personas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar si se planea estar al aire libre, ya que puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.