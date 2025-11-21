El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas pero cómodas. Durante la madrugada, se espera que la temperatura ronde los 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 9 grados a media mañana y llegando a un máximo de 11 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en torno al 80% al amanecer, irá disminuyendo a medida que el día progrese, estabilizándose en torno al 34% por la tarde. Esto generará un ambiente más seco y confortable para las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Sin embargo, se anticipa que en las horas de la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, la velocidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día completamente seco. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El ocaso se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de la belleza del paisaje lucentino. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día espléndido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.