El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 16 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los índices de probabilidad de lluvia se mantienen en cero. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.
El orto se producirá a las 08:08 y el ocaso a las 18:07, lo que brinda un amplio margen para aprovechar la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El álbum de fotos de los Romero de Torres, 150 años en más de 4.000 imágenes
- Aspirantes que se quedaron fuera tras las oposición de portero en Córdoba acuden a los juzgados
- El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas eléctricas
- Córdoba ya dispone de las 24 hectáreas al completo del parque del Canal
- El Comité de Disciplina castiga con cuatro partidos al doctor del Córdoba CF y con dos a Rubén Alves