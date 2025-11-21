El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente luminoso durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y paseos por la ciudad.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando los 4 grados a las 8:00 AM. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 12 grados alrededor de las 4:00 PM. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia las 10:00 PM. Es recomendable que los habitantes de Linares se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación de frío podría ser más pronunciada en las primeras horas, especialmente con la brisa que se espera.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener en cuenta esta variable, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar del sol y el aire fresco.

Con el orto solar a las 8:01 AM y el ocaso a las 5:58 PM, los habitantes de Linares podrán disfrutar de una jornada con abundante luz natural, perfecta para actividades diurnas. En resumen, el tiempo de hoy promete ser agradable, con cielos despejados, temperaturas frescas y un viento suave, ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.