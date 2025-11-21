El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Lepe se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo fresco pero agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% al amanecer y descendiendo a un 33% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que el día sea perfecto para salir a caminar por el campo o disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 12 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar eventos al aire libre o disfrutar de la naturaleza en la zona.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. La temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando los 9°C hacia la medianoche. En resumen, Lepe disfrutará de un día espléndido, ideal para aprovechar al máximo el tiempo favorable y las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.