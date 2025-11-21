El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 17 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 10 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a aumentar.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados a las 19:00 horas, y se estabilice en torno a los 14 grados durante la tarde. La máxima se registrará alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 17 grados, lo que brindará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 48% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones climáticas son propicias para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de las actividades que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.