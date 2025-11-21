El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía y manteniéndose en torno a esa cifra durante la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se situará en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas centrales del día. Esto significa que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más intensas se podrán sentir en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente relevante para quienes planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 18:00, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.