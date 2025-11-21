El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 87% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 55% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 14 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras donde el viento puede sentirse más fuerte.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el entorno natural.
El orto se producirá a las 08:14, brindando una hermosa luz matutina que invitará a salir y disfrutar del día. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 18:15, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar.
En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en la playa, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables que se presentan.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
