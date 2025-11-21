El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a las 08:00 y continúe subiendo hasta llegar a los 15 grados a las 12:00. La tarde será más cálida, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados entre las 14:00 y las 15:00, antes de descender nuevamente hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 61% a las 09:00. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a una sensación de confort durante el día. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 14:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 08:13 y el ocaso a las 18:14, lo que significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de aproximadamente 10 horas de luz solar. Este es un buen momento para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Huelva para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.