El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se prevé que la temperatura mínima alcance los 9 grados, aumentando progresivamente hasta llegar a un máximo de 16 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 55% hacia la noche. Esta variación en la humedad, combinada con las temperaturas agradables, hará que el ambiente sea bastante confortable para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 8 y 31 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas centrales del día, alcanzando su máxima velocidad de 31 km/h alrededor de las 14:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, realizar deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.
El amanecer se producirá a las 08:08 y el ocaso será a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para aprovechar el día. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
