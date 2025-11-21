El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 7 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la temperatura será agradable, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, pero se intensificará en la tarde, llegando a ráfagas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Écija disfruten de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se espera fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 7 grados en las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día despejado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un momento ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas invernales se instalen por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.