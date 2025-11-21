El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será notable, especialmente en comparación con las frescas mañanas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será confortable, sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo. A medida que avance la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, pero no será suficiente para generar incomodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:09, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 18:10, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo en la naturaleza, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la belleza del entorno.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.