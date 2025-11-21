El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se espera continúe durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 15 grados a media tarde y culminando en 16 grados hacia el final del día. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% y bajará hasta un 53% al caer la noche, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, será constante y contribuirá a la dispersión de cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los cordobeses disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso a las 18:04, brindando un día con aproximadamente 10 horas de luz solar. Esta duración de la luz diurna, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad, haciendo de este un día ideal para paseos y actividades al exterior.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.