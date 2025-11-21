El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas de 6 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 16 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 63% al final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será bastante confortable, especialmente para actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para paseos y actividades recreativas.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en familia o encuentros con amigos.
El orto se producirá a las 08:09 y el ocaso a las 18:10, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
