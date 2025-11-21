El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Cartaya se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero a medida que avance la jornada, se alcanzarán máximas de hasta 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 83% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente, pero sin causar incomodidades significativas. Este viento del norte también ayudará a mantener las temperaturas en un rango cómodo, evitando que el calor se vuelva agobiante.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 08:14, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 18:15, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol antes de que se ponga. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará de esta jornada una experiencia placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.