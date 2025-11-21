El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que la temperatura llegue a los 14 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 49% por la tarde. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que son más sensibles al frío.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera constante a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 23 km/h desde el noreste. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:08, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del atardecer.

En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.