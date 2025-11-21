El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados , comenzando con un fresco 9 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 61% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos. Sin embargo, la brisa será suave en general, lo que permitirá disfrutar de un ambiente placentero.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:09, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera a las 18:10, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima despejado y templado es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que no olvide aprovechar el día.

En resumen, hoy en Camas se presenta como un día ideal para salir, disfrutar del sol y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo completamente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.