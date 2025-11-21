El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando con 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que es típico en días despejados. La combinación de temperaturas frescas y baja humedad hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este viento puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para quienes planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados a las 14:00 horas, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. Para el final de la jornada, se espera que la temperatura baje a 7 grados a las 21:00 horas, lo que sugiere que será una noche fresca.

El ocaso se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, sin duda, será propicio para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre en Cabra. Con un tiempo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.