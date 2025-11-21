El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad excepcional durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que esta tendencia se mantenga a lo largo de las 24 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados , comenzando con un fresco amanecer a 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 86% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre los 5 y los 37 km/h, predominando del noreste. Las velocidades del viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando su punto máximo a las 1 de la tarde, donde se prevé que sople a 37 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 8:08 de la mañana y el ocaso a las 18:10 de la tarde, brindando un total de más de 10 horas de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de paseos al aire libre, picnics o cualquier actividad que permita aprovechar el buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.