El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado y cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será agradable, sin la incomodidad que podría generar un ambiente demasiado húmedo. La combinación de temperaturas suaves y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, hace que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros con amigos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte-noroeste con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h, pero no se anticipan condiciones que puedan resultar incómodas o peligrosas.

A medida que avance el día, el sol se elevará en el horizonte a las 08:09 y se ocultará a las 18:10, brindando un total de luz solar que permitirá disfrutar de un día luminoso. La claridad del cielo y la ausencia de precipitaciones son factores que invitan a aprovechar el día, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos familiares o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. Es una jornada perfecta para salir y disfrutar de la belleza del entorno, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables que se presentan.

