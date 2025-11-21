El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Bailén se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que contribuirá a un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 5 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Alrededor del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 13 grados, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y despejado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 3 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas más activas del día. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, aportando una sensación de frescura que contrarrestará el calor del sol.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Bailén pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y la estabilidad del tiempo permitirán que los eventos al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

Con el orto del sol a las 08:02 y el ocaso a las 17:59, los ciudadanos podrán disfrutar de un día completo de luz natural. Este clima favorable es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una caminata o simplemente disfrutar de un café en una terraza. En resumen, Bailén se presenta hoy como un lugar ideal para disfrutar de un día soleado y fresco, con condiciones meteorológicas que invitan a salir y aprovechar al máximo el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.