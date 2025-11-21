El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 6 grados , descendiendo ligeramente a 5 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados a las 15:00, lo que proporcionará un tiempo fresco pero cómodo para actividades al aire libre. La máxima del día se prevé en torno a los 9 grados, alcanzándose en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 42% hacia las 16:00. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Desde la madrugada, el viento soplará del noreste con velocidades que oscilarán entre 11 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 12:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que ayudará a que el tiempo se sienta más estable.

No se esperan precipitaciones en todo el día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Baeza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas frescas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir a explorar la ciudad, disfrutar de un café en una terraza o simplemente pasear por sus encantadoras calles.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.