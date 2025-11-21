El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 8 grados que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo.

La humedad relativa en la atmósfera se situará en torno al 49% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. Este nivel de humedad es típico para esta época del año y no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por la ciudad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando picos de hasta 16 km/h. Esta brisa ligera será refrescante y ayudará a mantener el ambiente agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila y despejada. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que varían entre los 6 y 12 grados, y sin posibilidad de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza del entorno. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que la jornada sea placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

