El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 82% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 61% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:16, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza natural de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.