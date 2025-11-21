El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Arahal, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 15 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el termómetro comenzará en torno a los 9 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 49% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos suaves de 3 a 5 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 34 km/h. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas, y se recomienda tener en cuenta la dirección del viento si se planea realizar actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 08:07, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 18:08, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La claridad del cielo y la ausencia de nubes contribuirán a un ambiente agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La combinación de temperaturas moderadas y un cielo despejado sugiere que será un buen momento para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en familia.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos moderados que aportarán frescura. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.