El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 5 grados, pero a medida que avance la mañana, se espera que el termómetro alcance los 14 grados en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de Andújar se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 50% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y la baja humedad, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, pasear por el campo o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.