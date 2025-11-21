El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Almonte se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan frescas, comenzando en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa en el ambiente se situará en torno al 60%, lo que proporcionará una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más tempranas del día, cuando la temperatura será más baja.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Este viento, aunque moderado, no debería representar un inconveniente para las actividades cotidianas, pero es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre que requieran estabilidad, como el ciclismo o la práctica de deportes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en familia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 16 grados . Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 18:12, se espera un descenso gradual de la temperatura, volviendo a los 10 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá en niveles cómodos.

En resumen, Almonte disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.