El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se sentirá más cómodo a medida que la temperatura suba y la humedad disminuya. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a media tarde y bajando a 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:14, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de los colores del ocaso.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo favorable que se presenta hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.