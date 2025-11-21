El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero a medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera constante, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, predominando direcciones del noreste y este. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 24 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:09, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre por la noche. En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para aprovechar al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.