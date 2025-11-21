El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que invita a los habitantes y visitantes a aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 9 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 1 grado a primera hora, mientras que la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas centrales de la tarde. Es recomendable que quienes salgan a realizar actividades al exterior se vistan en capas, ya que las diferencias de temperatura pueden ser notables, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 58% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será seco y sin precipitaciones, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La ausencia de lluvias está garantizada, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento variarán, siendo más suaves por la mañana y aumentando a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que es aconsejable tener en cuenta el viento al planificar actividades al exterior.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 18:01, lo que proporciona un total de 10 horas de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de paseos al atardecer, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente y el cielo se tiña de colores cálidos.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.