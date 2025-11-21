El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día fresco pero cómodo.

La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 16 grados hacia la tarde. Este ascenso en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 39% y el 75%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para salir a caminar, hacer ejercicio o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 08:08 y el ocaso a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar el día. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.