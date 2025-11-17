El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 17 de noviembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente durante el periodo de la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día y un 100% entre las 7 y las 13 horas. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos, aunque la cantidad de lluvia prevista es escasa, con acumulaciones que no superarán los 2 mm.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría de lo que marcan los termómetros. La humedad relativa será alta, rondando el 95% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del día.

A partir de la tarde, el cielo podría despejarse en algunos momentos, aunque las nubes altas seguirán presentes. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 17 grados hacia el final de la jornada. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45% entre las 13 y las 19 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios repentinos en el tiempo.

El ocaso se producirá a las 18:11, y aunque se espera que el cielo esté más despejado en ese momento, no se descartan algunas nubes que podrían interferir con la visibilidad de la puesta de sol. En resumen, el día en El Viso del Alcor será variable, con un inicio inestable y una ligera mejora hacia la tarde, pero siempre con la posibilidad de lluvias y tormentas. Es recomendable que los habitantes se mantengan informados y preparados para cualquier eventualidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.