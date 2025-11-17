El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las condiciones meteorológicas indican que, aunque la lluvia será escasa, hay un 95% de probabilidad de precipitación durante la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas. Esto se traduce en una posibilidad real de que se produzcan chubascos ligeros, acompañados de tormentas que podrían ser moderadas en algunos momentos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h en las horas más activas de la tarde.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Utrera deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, especialmente si planean actividades al aire libre. La tarde podría ofrecer un respiro, con una disminución en la probabilidad de lluvia, aunque el cielo seguirá nublado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para enfrentar un día que promete ser variable y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.