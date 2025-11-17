El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de las 3 de la madrugada, se espera un cambio significativo, con un aumento en la nubosidad que dará paso a un cielo cubierto.

La temperatura durante el día oscilará entre los 7 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados hacia el amanecer. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, manteniéndose en ese rango hasta la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 64% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia sea alta, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, donde se estima un 85% de probabilidad de tormenta y lluvia escasa. A partir de las 7 de la mañana, esta probabilidad disminuirá a un 60% y, posteriormente, a un 35% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, se prevé que no se registren acumulaciones significativas de lluvia, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se moderará, oscilando entre 4 y 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde.

La visibilidad se verá afectada por la alta humedad y la nubosidad, lo que podría dificultar la percepción de distancias en ciertas áreas. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:00, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo visual menos brillante que en días despejados.

En resumen, hoy en Úbeda se experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.