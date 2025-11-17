El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 98%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 18 grados en su punto máximo.

A lo largo de la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, aunque no se descartan algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes de Tomares deben estar preparados para posibles chubascos ligeros. La intensidad del viento será moderada, con rachas que alcanzarán los 13 km/h desde el oeste.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más inestable. La probabilidad de tormenta se incrementa, alcanzando un 80% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando los 18 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el noreste a velocidades de hasta 19 km/h. La humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 69%.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 20% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 12 grados. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 86% hacia el final de la jornada.

Los residentes de Tomares deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más probables. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más inestable y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.